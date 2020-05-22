TÜBİTAK'a personel alımı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde 15 kişi istihdam edilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde 15 kişi istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde görev yapmak üzere 11'i Ar-Ge personeli, 3'ü Ar-Ge teknisyeni ve 1'i usta olmak üzere 15 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 12 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA