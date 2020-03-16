Tübitak'a en çok proje gönderen okul Atatürk Üniversitesi özel vakıf okulları oldu Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14 Mart'ta ilan ettiği sonuçlar neticesinde Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ortaokul Proje Yarışmalarına 48 başvuru ile Erzurum'dan en çok proje gönderen okul oldu.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14 Mart'ta ilan ettiği sonuçlar neticesinde Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ortaokul Proje Yarışmalarına 48 başvuru ile Erzurum'dan en çok proje gönderen okul oldu.



Öğrencilerin araştırma yapma becerilerini kazanmaları amacıyla öğrencileri destekleyen ve bu konuda onları yüreklendiren TÜBİTAK Proje Yarışmaları sayesinde çoğu öğrencinin yapabileceklerinin farkına vardıklarına dikkat çeken Özel Vakıf Okulları Kampüs Müdürü Erdal Karagülle, ülkemizin ve gelecek nesillerin daha donanımlı olmasını sağlamak ve "Çalışan, Üreten, Düşünen, Okul" sloganından hareketle Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları olarak TUBİTAK Ortaokul Proje Yarışmalarında 48 başvuru ile Erzurum'da en çok proje gönderen okul olduklarını, bu açıdan ise il genelinde en çok araştırma yapan ve bu araştırmaları proje haline getiren okul olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



"Merak Eden, İnceleyen ve Araştıran Gençlerin Yetişmesi İçin Gayret Gösteriyoruz"



Günümüz eğitim-öğretim dünyasında öğrencilerin var olan potansiyellerini yansıtabilmeleri ve kendilerini gerçekleştirebilmeleri için araştırma yapabilme becerilerine sahip olmalarının büyük önem taşıdığını belirten Özel Vakıf Okulları Kampüs Müdürü Erdal Karagülle, bu kapsamda öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun olarak problemleri tanımlayabilmeleri, uygun ve araştırmacı çözüm seçenekleri oluşturabilmeleri, araştıran, bilgi toplayan ve bu bilgileri analiz edebilen bireyler olmaları için çeşitli yöntemler uyguladıklarını söyledi.



Araştırma yapmayı öğrenen, bilimsel yöntemleri kullanarak projeler hazırlayan öğrencilerin dünyayı geniş bir çerçevede ve aynı zamanda derinlemesine anlama kabiliyetine de sahip olacaklarını vurgulayan Karagülle; merak eden, inceleyen, araştıran gençlerin ülkemizi daha ileriye taşıyacağını belirterek, üreten ülkelerin, Ar-Ge çalışmalarına ve insan kaynaklarına yaptıkları yatırımlarla bilgi ve teknoloji üretip pazarlayarak refah artışını sağladıklarını bildiklerini ve bu doğrultuda çalışmalarına yön verdiklerini ifade etti.



Rektör Çomaklı: "Öğrencilerimizi İlkokuldan İtibaren Bilimsel Eğitime Hazırlıyoruz"



Vakıf Okullarının elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Geleceğin eğitiminin uygulamaya ve projeye dayalı olduğunun bilincindeyiz. Vakıf okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizi çağa ayak uyduracak şekilde yetiştiriyoruz. Robotik kodlamadan, proje hazırlama derslerine kadar günümüzün gerekliliği olan tüm dersleri veriyor ve ilkokuldan itibaren öğrencilerimizi bilimsel eğitime hazırlıyoruz. Okulumuzda yer alan bütün öğrenciler, öğretmenlerin danışmanlığında proje faaliyetlerine katılıyor. Bu kapsam TÜBİTAK Ortaokul Proje Yarışmalarına Erzurum'dan en çok proje gönderen okul olan Vakıf Okulları öğrencileri ile öğretmenlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA