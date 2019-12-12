TÜBİTAK'a 51 personel alınacak

12.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:00

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 51 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde Konya'da görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli alınacak.

Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli 44 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA