TÜBİTAK'a 10 aday araştırmacı alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 10 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde görev yapmak üzere 10 aday araştırmacı alınacak.

Başvuruların 6 Ocak 2022'ye kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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