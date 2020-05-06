TÜBİTAK, 9 Personel Alımı Yapacak
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TÜBİTAK, 9 Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK, 9 Personel Alımı Yapacak
06.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:44

TÜBİTAK, BİLGEM UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 9 ar-ge personeli (teknisyeni) alımı yapacak. TÜBİTAK'ın yeni iş ilanı için son başvuru tarihi 27 Mayıs.

TÜBİTAK, BİLGEM UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 9 ar-ge personeli (teknisyeni) alımı yapacak. TÜBİTAK'ın yeni iş ilanı için son başvuru tarihi 27 Mayıs.

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Başkanlığı, BİLGEM'e (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nde (UEKAE) görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personelini işe alacak.

Aranalar Özel Koşullar

TÜBİTAK'ın TBTK.BİLGEM.UEKAE.2020-2.1 referans kodlu iş ilanına göre, istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocali Gebze'de görev yapacak. Adaylarda aranan özel koşullar şöyle:

1) Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi veya Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2) 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3) Tümdevre üretimi, bir feet küpdeki 0,5 mikron ve üstü partikül sayısının 100 adedi geçmemesi gereken temiz alanda gerçekleştirilmektedir. Temiz alan içindeki en yüksek partikül kaynağı çalışanlar olup, çalışanlardan gelecek partikül miktarının en azda tutulması için özel kıyafetlerle çalışılmakta ve bunun dışında çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda nefes ile gelen partikül miktarını en azda tutmak için çalışanların sigara vb maddeler kullanmıyor olmaları gerekmektedir.

4) Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Laboratuvarda kullanılan; İyon ekme, ince film depolama(PVD, CVD), film aşındırma(RIE, ICP), fotolitografi ve tümdevre kılıflama cihazlarının kullanımı, bakım ve onarımlarında yetiştirilmeye uygun olmak,

Bir temiz alan olan laboratuvarda tümdevre üretim süreçlerinde görev alabilecek yetkinlikte olmak,

Basınçlı hava, soğutma suyu, deiyonize su, hava şartlandırma üniteleri ve tehlikeli gaz donanımı gibi altyapı destek ünitelerinde görev yapabilmek,

Vardiyalı çalışabilecek olmak,

Temiz alan kıyafetleri ile çalışabilecek olmak,

Gebze, İstanbul/Anadolu veya İzmit'te ikamet ediyor olmak.

Son Başvuru Tarihi 27 Mayıs

Başvurular https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr/ internet adresinden 27 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Başvuru sürecine ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfasından da ulaşılabiliyor.

Kaynak: Tamindir

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