TÜBİTAK 9 personel alacak
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TÜBİTAK 9 personel alacak

15.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:00
TÜBİTAK 9 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 9 personel istihdam edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 9 personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ar-Ge personeli, uzman yardımcısı/uzman kadroları için son başvuru tarihi 5 Nisan, teknisyen/tekniker, yönetici asistanı için ise 19 Mart olarak belirlendi.

Başvurular için gerekli koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında "www.tubitak.gov.tr", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" ve İŞKUR'un web sayfası "https://esube.iskur.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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