TÜBİTAK "51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması" ödül töreni Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın ödül töreni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın ödül töreni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, uzun yıllar din üzerinden milletin icatlardan uzak tutulduğunu söyledi.

Uzun yıllar "resim yaparsan, müzikle uğraşırsan, sanatla ve bilimle ilgilenirsen dinden çıkarsın" şeklinde ifadelerin kullanıldığını vurgulayan Bilmez, "Eskiden bilim doğudan batıya giderdi. Şimdi doğudan batıya şiddet gidiyor. Allah bize aklımızı kullanmamızı emrediyor. Şimdi devlet kurumlarımız, çocuklarımızın elinden tutmaya çalışıyor. Bu yarışmalarla gençlerimiz yeteneklerini geliştirecek. TÜBİTAK, gençlerimizi keşfetmeye çalışıyor. Gençler, siz bizim yarınlarımızsınız. Hayal kurmaktan asla geri durmayın." diye konuştu.

"Van en çok proje başvurusu yapılan bölge oldu"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Türkiye'de 12 bölgede eş zamanlı olarak ödül töreninin düzenlendiğini belirtti.

Van'daki ödül törenine özellikle katılmayı istediğini vurgulayan Mandal, bu yıl en fazla proje başvurusunun Van bölgesine bağlı illerde yapıldığını aktardı.



Yarışmaya ilgi gösteren tüm öğretmen, öğrenci ve ailelerini kutlayan Mandal, şunları kaydetti:

"Proje denilince akla bazen coğrafi olarak batıdaki iller ve okullar geliyor. Van bölgesi 2 bin 300'e yakın proje başvurusuyla en çok başvuru sayısına sahip bölge oldu. 100 proje yarışmaya katıldı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. TÜBİTAK, 51 yıldır bu yarışmayı düzenliyor. Bu da bir kurumsallığın göstergesidir. Bugün de bu bölgelerin ödül törenlerini gerçekleştiriliyoruz. Nisan ayında ortaokul yarışmalarını da gerçekleştireceğiz. Orada da açık arayla Van bölgesi önde. Bu gerçekten heyecan verici bir durum. Doğudan yükselen yıldızı yürekten kutluyorum."



YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de lise projelerinde Van'ın 1312 projeyle fark atarak başvuru sayısından Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından biyoloji, coğrafya, matematik, fizik, kimya, değerler eğitimi, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile yazılım alanlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA