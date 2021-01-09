TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Projesi bu yıl ilk kez Ulubey ilçesinde gerçekleşiyor

Protokol kapsamında Ulubey Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Bilimin Yıldızı Ulubey'de Parlıyor" adlı TÜBİTAK 4007 projesine destek verecek.

Ulubey Kaymakamlığı, projeye ait duyuruların gerçekleştirilmesi, Bilim Şenliği Kapsamında ihtiyaç duyulabilecek görevlendirmeler ile ilgili olarak gerekli olurların verilmesi ve yasal dayanakların oluşturulması, yetkili olduğu kurumlarda bilim şenliği duyurusunun yapılması ve katılımlarının sağlanması, gerek duyulduğunda ayni ve nakdi destek sağlanması gibi konularda projeye katkıda bulunacak.

Ulubey Kaymakamı İsmail ERDOĞAN, imza töreninin ardından protokolün hayırlı olmasını dileyerek "İlçemizde ilk kez gerçekleşecek Tübitak 4007 Bilim Şenliği projesinin öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bilimsel çalışmalarda teşvik edici ve ilham verici olmasını diledi. Altyapı imkânlarımızla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projelerine destek vermekten büyük memnuniyet duyarız. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz için gereken her desteğe hazırız." dedi.

Kaynak: Bültenler