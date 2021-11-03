TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Kapsamında İlimiz İMKB Anadolu Lisesince Hazırlanan Bilim Fuarı Gerçekleştirildi - Haberler
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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Kapsamında İlimiz İMKB Anadolu Lisesince Hazırlanan Bilim Fuarı Gerçekleştirildi

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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Kapsamında İlimiz İMKB Anadolu Lisesince Hazırlanan Bilim Fuarı Gerçekleştirildi

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Kapsamında İlimiz İMKB Anadolu Lisesince Hazırlanan Bilim Fuarı GerçekleştirildiVali Tutulmaz, İMKB Anadolu lisesi'ni de gezdi, öğrenci ve öğretmenlerimizle sohbet etti.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Kapsamında İlimiz İMKB Anadolu Lisesince Hazırlanan Bilim Fuarı GerçekleştirildiVali Tutulmaz, İMKB Anadolu lisesi'ni de gezdi, öğrenci ve öğretmenlerimizle sohbet etti. Gezdiği sınıflarda, öğrencilerimizden, bol bol kitap okumalarının ve disiplinli çalışmalarının, beraberinde mutlaka başarıyı getireceğine inanmalarını istedi. Sizlere güveniyoruz dedi.

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