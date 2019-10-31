31.10.2019 11:58

Niğde Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi ziyarete açıldı.



Öğrencilerin bilimsel çalışmaları gerçekleştirmeleri konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı sağlanmasının amaçlandığı fuar kapsamında, öğrenciler 20 proje hazırladı.



Öğrenciler, projeleri hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi.

Fuarın açılışına Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Suna Tuğrul, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serdar Ecemiş, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA