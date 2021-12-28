İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - BAŞKAN DEMİRTAŞ 'IN AÇILIŞINI YAPTIĞI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

BELEDİYE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM FUARINDAKİ 19 PROJE BİRBİRLERİ İLE YARIŞTI

İlkadım'da Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın açılışını yaptığı fuarda Belediye Ortaokulu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde öğrenciler, projelerini, ziyaretçilerin beğenilerine sundu.

Açılışı yapılan sergide Belediye Ortaokulu genç mucitleri, araştırma, inceleme ve tasarım olmak üzere 3 ana başlıkta hazırladıkları projeleri katılımcılar tarafında ilgiyle incelendi.

"Öğrencilerimizin özgüveni artıyor"

Açılış öncesi bilim fuarı hakkında kısa bilgiler aktaran Proje Koordinatörü Mesut İbiloğlu; "Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimi olup, öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamak ve öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenini artırmaktır. Bu fuarlar öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile bilgi ve birikimlerine çok önemli katkılarda bulunuyor" dedi.

"80 Öğrenci 19 Projeyi sergiledi"

Belediye Ortaokulu 4006 Tübitak Bilim Fuarı'nda projede yer alan 80 öğrenci, danışman öğretmenler ve katılımcılarla birlikte fuarının açılışını gerçekleşti. Fuarda Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Edebiyat alanlarında toplam 19 proje sergilendi. Birbirinden güzel ve ilginç projelerin yer aldığı serginin açılışını yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, projeler hakkında öğrencilerden bilgi alıp, projelerin yer aldığı sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi. Fuardaki birçok farklı çalışma dikkat çekti. Projeye katılan öğrenciler yaptıkları çalışmaları ziyaretçilere ve diğer okul arkadaşlarına anlattı.

"Şener; Bilim fuarlarına ayrı bir önem veriyoruz"

Açılışa katılım sağlayan bizleri yalnız bırakmayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Alpaydın'a ve katılımcılara teşekkür ederek selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Mustafa Şener, " Salgın döneminde okullarından uzak kalan öğrencilerin okul iklimine uyum sağlamaları amacıyla bu tarz bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri fırsat olarak gördüklerini ve yeniliğe açık, merak eden, araştırmacı, projeci ve bilimsel bir okul kültürü oluşturmak amacıyla da TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ayrı bir önem verdiklerini ifade etti.

"Alpaydın; Gerçekten önemli projeler var"

Fuarda ilgi çekici projeleri gördüklerini belirten İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Alpaydın; "Bu öğrencilerimiz geleceğin doktorları, mühendisleri ve bilim adamları olacak. İlçe genelinde farklı projelerle öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu projemizde emeği geçen öğretmenleri, okul yönetimini ve öğrencileri tebrik ediyorum. Gerçekten önemli projeler bulunuyor" dedi.

"Hep birlikte daha güzel işler ortaya koyacağız"

Geleceğimiz olan yarınki Türkiye'yi yönetecek olan öğrencilerimizin bilimsel çalışma yapması bizleri mutlu ettiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Gelecek kuşakların çok daha güzel şeyler ortaya koyacağını ve büyük işler başaracağını gördüm. Bütün evlatlarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda bizlerde eğitime ve öğretime verdiğimiz katkıyı artırarak hep birlikte daha güzel şeyler ortaya koyacağız.

Açılışa İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Alpaydın, Okul Müdürü Mustafa Şener, Proje Koordinatörü Mesut İbiloğlu ile aileler ile öğrenciler katıldı.

BELEDİYE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM FUARINDAKİ 19 PROJE BİRBİRLERİ İLE YARIŞTI

İlkadım'da Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın açılışını yaptığı fuarda Belediye Ortaokulu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde öğrenciler, projelerini, ziyaretçilerin beğenilerine sundu.

Açılışı yapılan sergide Belediye Ortaokulu genç mucitleri, araştırma, inceleme ve tasarım olmak üzere 3 ana başlıkta hazırladıkları projeleri katılımcılar tarafında ilgiyle incelendi.

"Öğrencilerimizin özgüveni artıyor"

Açılış öncesi bilim fuarı hakkında kısa bilgiler aktaran Proje Koordinatörü Mesut İbiloğlu; "Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimi olup, öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamak ve öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenini artırmaktır. Bu fuarlar öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile bilgi ve birikimlerine çok önemli katkılarda bulunuyor" dedi.

"80 Öğrenci 19 Projeyi sergiledi"

Belediye Ortaokulu 4006 Tübitak Bilim Fuarı'nda projede yer alan 80 öğrenci, danışman öğretmenler ve katılımcılarla birlikte fuarının açılışını gerçekleşti. Fuarda Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Edebiyat alanlarında toplam 19 proje sergilendi. Birbirinden güzel ve ilginç projelerin yer aldığı serginin açılışını yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, projeler hakkında öğrencilerden bilgi alıp, projelerin yer aldığı sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi. Fuardaki birçok farklı çalışma dikkat çekti. Projeye katılan öğrenciler yaptıkları çalışmaları ziyaretçilere ve diğer okul arkadaşlarına anlattı.

"Şener; Bilim fuarlarına ayrı bir önem veriyoruz"

Açılışa katılım sağlayan bizleri yalnız bırakmayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Alpaydın'a ve katılımcılara teşekkür ederek selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Mustafa Şener, " Salgın döneminde okullarından uzak kalan öğrencilerin okul iklimine uyum sağlamaları amacıyla bu tarz bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri fırsat olarak gördüklerini ve yeniliğe açık, merak eden, araştırmacı, projeci ve bilimsel bir okul kültürü oluşturmak amacıyla da TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ayrı bir önem verdiklerini ifade etti.

"Alpaydın; Gerçekten önemli projeler var"

Fuarda ilgi çekici projeleri gördüklerini belirten İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Alpaydın; "Bu öğrencilerimiz geleceğin doktorları, mühendisleri ve bilim adamları olacak. İlçe genelinde farklı projelerle öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu projemizde emeği geçen öğretmenleri, okul yönetimini ve öğrencileri tebrik ediyorum. Gerçekten önemli projeler bulunuyor" dedi.

"Hep birlikte daha güzel işler ortaya koyacağız"

Geleceğimiz olan yarınki Türkiye'yi yönetecek olan öğrencilerimizin bilimsel çalışma yapması bizleri mutlu ettiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Gelecek kuşakların çok daha güzel şeyler ortaya koyacağını ve büyük işler başaracağını gördüm. Bütün evlatlarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda bizlerde eğitime ve öğretime verdiğimiz katkıyı artırarak hep birlikte daha güzel şeyler ortaya koyacağız.

Açılışa İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Alpaydın, Okul Müdürü Mustafa Şener, Proje Koordinatörü Mesut İbiloğlu ile aileler ile öğrenciler katıldı

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