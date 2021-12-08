İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı.

İslahiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerin hazırlamış olduğu TÜBİTAK??????? 4006 program açılışına, okul müdürü Ali Gül, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile İlçe okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılışı yapılan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Fuarda öğrencilerin üzerinde çalıştıkları 20 proje sergilendi.