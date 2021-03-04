Tübitak 3 Personel İşe Alacak, Son Başvuru Tarihi 25 Mart
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Tübitak 3 Personel İşe Alacak, Son Başvuru Tarihi 25 Mart

04.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:59
Tübitak 3 Personel İşe Alacak, Son Başvuru Tarihi 25 Mart

TÜBİTAK, Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü (TUG) bünyesinde görevlendirmek üzere 3 kadrolu personel alımı yapacak.

TÜBİTAK, (TUG) bünyesinde görevlendirmek üzere 3 kadrolu personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel alımı için 25 Mart'a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

Söz konusu 3 kadrolu personel TÜBİTAK TUG bünyesinde Antalya'da, teknik ve destek personeli ile Ar-Ge teknisyeni olarak görev yapacak.

MÜLAKAT TARİHİ SONRA AÇIKLANACAK

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgi, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet sayfasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacak.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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