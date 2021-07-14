TÜBİTAK 26 personel alacak
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TÜBİTAK 26 personel alacak

TÜBİTAK 26 personel alacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 26 personel istihdam edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 26 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK TÜSSİDE'ye 3 uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

İstihdam edilecek personel, Kocaeli'de görev yapacak.

Başvurular için gerekli koşul ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

Müracaatların 4 Ağustos'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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