TÜBİTAK 2237-A "Doğa ve Sanat Eğitimi" tamamlandı

İSTANBUL (İHA) - Yönelik Doğa ve Sanat Eğitimi" adlı proje etkinlikleri çevrimiçi olarak tamamlandı. TÜBİTAK 2237-A projesi kapsamında yapılan bu proje Avrupa'da birçok örneği olmasına rağmen Türkiye'de ilk kez uygulandı.

Yönelik Doğa ve Sanat Eğitimi" adlı proje etkinlikleri tamamlandı. TÜBİTAK 2237-A projesi kapsamında yapılan bu proje Avrupa'da birçok örneği olmasına rağmen Türkiye'de ilk kez uygulandı. Türkiye'nin her yerinden başvuruların kabul edildiği etkinlikte, fen, güzel sanatlar ve eğitim fakülteleri olmak üzere 24 üniversiteden 45 katılımcıya yer verildi. Etkinliği yerel düzenleme kurulunda etkinliğin planlanmasından tamamlanmasına kadar olan süreçte İstanbul Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu okul müdürü Mustafa Elibol ve Aslıhan Dikmen yer aldı. Etkinlikte katılımcılara alanında uzman kadro tarafından "Doğa ve Sanat" konulu dersler verildi. Kapanış programda etkinlik yöneticisi Prof. Dr. Utku Güner, "Bu etkinlikle birlikte en başarılı bilimsel zihinlerin sanatsal düşündüğünü ve en başarılı sanatçıların bilimsel yönteme benzer bir süreç izlediğini ve fikir ve çalışmalarının estetik yargı ve duyguların yanı sıra niyet ve zeka tarafından yönlendirildiğini fark ettik. Doğayı bilim olmadan anlayamayız, aynı zamanda sanat olmadan doğru anlamamız ve yorumlamamız mümkün değil. Katılımcılarımız doğa ve sanat ilişkisini farklı yönleriyle öğrenmiş oldu" dedi. - İSTANBUL