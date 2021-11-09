TÜBİTAK 2204 Lise ve Ortaokul Araştırma Projeleri Bilgilendirme Toplantıları Başladı

TÜBİTAK 2204 Lise ve Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmaları, öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenmektedir.

Bu kapsamda ilimizde TÜBİTAK 2204 Lise ve Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmalarına yönelik ilginin artırılması, öğrencilerimizin başvuru yapmalarının teşvik edilmesi ve bu konuda öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi koordinatörlüğünde tüm ilçelerimizi kapsayan ve her okulumuzdan en az bir öğretmenimizin katıldığı bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Toplantılarda TÜBİTAK 2204 çağrılarının açıklanması öncesinde öğretmenlerimizle proje hazırlık, başvuru ve yürütme süreçleri konusunda ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

TÜBİTAK 2204 Lise ve Ortaokul Araştırma Projeleri bilgilendirme toplantıları kapsamında şu ana kadar Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerimizden öğretmenlerimizin katılımıyla Şebinkarahisar ilçesine, Çanakçı ve Görele ilçemizden öğretmenlerimizin katılımıyla Görele İlçesinde, Doğankent ve Tirebolu ilçelerimizden öğretmenlerimizin katılımıyla Tirebolu ilçesinde olmak üzere üç toplantı gerçekleştirilmiş olup söz konusu toplantılara tüm ilçeleri kapsayacak şekilde devam edilmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, TÜBİTAK proje yarışmaları ile gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya ve araştırmaya teşvik ederek, karşılaştıkları problemlere yenilikçi çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerinin amaçlandığını dile getirdi. Yapılan bilgilendirme toplantılarıyla da nitelik ve içerik olarak zengin projelerin ortaya çıkması ve TÜBİTAK yarışmalarına ilimizden yapılan başvuru artırılmasına zemin hazırlandığını dile getirdi. Toplantılar katılan ve organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi.

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