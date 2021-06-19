Tübitak 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Teknoloji Tasarım Alanında İlçemiz 1. Olmuştur ve Finale Kalmıştır.

TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Teknoloji Tasarım Alanında Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi olarak sunmuş olduğumuz projemiz Kayseri bölge yarışmasında 1. olmuştur ve finale kalmıştır .

TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Teknoloji Tasarım Alanında Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi olarak sunmuş olduğumuz projemiz Kayseri bölge yarışmasında 1. olmuştur ve finale kalmıştır . Proje hazırlama sürecinde emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa ŞİMŞEK'i, öğrencimize danışmanlık yapan Fen Bilimleri öğretmenimiz Samet CENGİZ'i ve başarılı bir sunum gerçekleştiren öğrencimiz Muhammed KAYGISIZ'ı başarılarından dolayı tebrik eder. Türkiye finallerinde başarılar dilerim. Fatih GÜLNAR Boğazlıyan Kaymakamı

Kaynak: Habermetre