Tübitak 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Teknoloji Tasarım Alanında İlçemiz 1. Olmuştur ve Finale Kalmıştır.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tübitak 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Teknoloji Tasarım Alanında İlçemiz 1. Olmuştur ve Finale Kalmıştır.

Tübitak 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Teknoloji Tasarım Alanında İlçemiz 1. Olmuştur ve Finale Kalmıştır.
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Teknoloji Tasarım Alanında Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi olarak sunmuş olduğumuz projemiz Kayseri bölge yarışmasında 1. olmuştur ve finale kalmıştır .

TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Teknoloji Tasarım Alanında Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi olarak sunmuş olduğumuz projemiz Kayseri bölge yarışmasında 1. olmuştur ve finale kalmıştır . Proje hazırlama sürecinde emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa ŞİMŞEK'i, öğrencimize danışmanlık yapan Fen Bilimleri öğretmenimiz Samet CENGİZ'i ve başarılı bir sunum gerçekleştiren öğrencimiz Muhammed KAYGISIZ'ı başarılarından dolayı tebrik eder. Türkiye finallerinde başarılar dilerim. Fatih GÜLNAR Boğazlıyan Kaymakamı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Ebru Gündeş Selçuk Tekay
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tübitak 2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Teknoloji Tasarım Alanında İlçemiz 1. Olmuştur ve Finale Kalmıştır. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 23:12:40. #1.16#

title