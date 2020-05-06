HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TÜBİSAD Başkanı Karaca: "Salgın bir dönüm noktası"

TÜBİSAD Başkanı Karaca:
06.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:08

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca salgının bir dönüm noktası olduğu belirterek "Bu dönüm noktasından başarıyla geçmemizi dijitalleşme ile sürdürülebilirlik arasında kurduğumuz denge sağlayacak" dedi.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca salgının bir dönüm noktası olduğu belirterek "Bu dönüm noktasından başarıyla geçmemizi dijitalleşme ile sürdürülebilirlik arasında kurduğumuz denge sağlayacak" dedi.

Alkaş tarafından düzenlenen- e-ticaretin farklı ve öncelikli konularının ele alınacağı, perakende sektörünün ve e-ticaretin paydaşlarını sektöre katkı sağlayacak online canlı yayınlarla bir araya getiren FutureCommerce360 Loading'in ilki dijital platformda canlı yayın olarak gerçekleştirildi. Dün gerçekleşen yayına, 950 üst düzey sektör temsilcisi katılım gösterdi.

Pandemi döneminde alışverişçilerin çoklu kanal kullanımının arttığı ve bunun da e-ticarette katalizör etkisine neden olduğun vurgulandı. Hızlı teslimat uygulaması kullanımının yüzde 40 arttığı da ifade edildi.

Panelde konuşan Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca: "İçinde bulunduğumuz dönemin de gösterdiği gibi, dijital dönüşüme düzenli olarak yatırım yapan sektörler bu olağanüstü süreçte ekonominin, yaşamın sürdürülebilirliğine çok önemli katkılar yaptılar. E-ticaret bu sektörün en çok öne çıkanlarından biri. Kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaştığımız raporumuza göre e- ticaret sektörü, 2018'de olduğu gibi 2019 yılında da hem TL bazında hem de dolar bazında büyümesini sürdürdü. 2019 yılında yüzde 39'luk bir büyüme ile 83,1 milyar TL'lik bir hacim büyüklüğüne ulaşılmasını olumlu bir gelişim olarak değerlendirebiliriz. Toplam perakende pazarında online işlemlerin oranı da geçen yıldan bu yıla artış gösteriyor ancak, bizimle birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oranı da paralel olarak artıyor. Burada ödeme sistemleri ve altyapılara odaklanabilirsek daha farklı bir ivme yakalayabiliriz. Tüm dünyanın yaşadığı COVID 19 salgını, insanlık için bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasından başarıyla geçmemizi dijitalleşme ile sürdürülebilirlik arasında kurduğumuz denge sağlayacak. E-ticaretin bu dengenin en önemli noktalarından birinde konumlanacağına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Ekonomi
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Ekonomi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Ekonomi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Ekonomi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Hande Erçel Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Loris Karius Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: TÜBİSAD Başkanı Karaca: "Salgın bir dönüm noktası" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 13:31:31. #1.15#
title