TUBİM Bilim Kurulu: Uyuşturucuyla mücadeledeki başarıları takdirle izliyoruz
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TUBİM Bilim Kurulu: Uyuşturucuyla mücadeledeki başarıları takdirle izliyoruz

TUBİM Bilim Kurulu: Uyuşturucuyla mücadeledeki başarıları takdirle izliyoruz
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu, Türk narkotik polisinin, Türkiye'yi uyuşturucu ile mücadele alanında diğer ülkeler arasında başarılı bir konuma getirdiğini, bu başarının görmezden gelinmesinin üzüntü ve kaygı verici olduğunu bildirdi.

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu, Türk narkotik polisinin, Türkiye'yi uyuşturucu ile mücadele alanında diğer ülkeler arasında başarılı bir konuma getirdiğini, bu başarının görmezden gelinmesinin üzüntü ve kaygı verici olduğunu bildirdi.

Kurul'dan yapılan açıklamada, 2006'da faaliyetine başlayan TUBİM Bilim Kurulu'nun, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Kurul'un, uyuşturucuyla Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş şekilde mücadele eden narkotik personelini de bu vesileyle tanıdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucuyla mücadeledeki başarıları takdirle izliyoruz. Bu milli davadaki başarıları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkili kurumlarının hazırladığı raporlarla tasdiklenen Türk narkotik polisi, ülkemizi uyuşturucu ile mücadele alanında diğer ülkeler arasında başarılı bir konuma getirmiştir. Bu başarının yadsınması, çarpıtılması ve görmezden gelinmesi üzüntü ve kaygı vericidir. TUBİM Bilim Kurulu olarak, bu alanda fedakarca çalışanların motivasyonunu düşürmeye yönelik her türlü söylem ve hareketin ülkemize zarar verdiğini düşünüyoruz. Gelecek nesillerimizin korunması adına, son derece kutsal bir görev olan uyuşturucuyla mücadele alanında yapılacak tüm değerlendirmelerin, bilimsel ve hukuki gerçekler üzerine kurulu olması ve yanlış algı üretebilecek bir formatta sunulmaması gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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