Tüberküloz nedeniyle dünyada her dakika 3 kişi hayatını kaybediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tüberküloz nedeniyle dünyada her dakika 3 kişi hayatını kaybediyor

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Sağlık
Tüberküloz nedeniyle dünyada her dakika 3 kişi hayatını kaybediyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, veremin (tüberküloz) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak buna rağmen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı olmaya devam ettiğini belirtti.

Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, veremin (tüberküloz) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak buna rağmen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı olmaya devam ettiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüberkülozun hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu aktardı.

Dünyada her dakika 3 kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Ayrıca 2019 yılında dünyada yaklaşık 10 milyon yeni tüberküloz vakası görüldüğü ve 1 milyon 400 bin kişinin de tüberküloz nedeniyle öldüğü bildirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de başarı ile yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde her yıl hasta sayısında azalma gözlendiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçlar bakanlığımız tarafından temin edilerek, ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve hastalarımıza ulaştırılmaktadır. Hastaların tedavisini düzenli olarak sürdürmek ve tamamlanmasını sağlamak amacıyla 2006 yılından beri DSÖ'nün önerdiği ve DGT dediğimiz Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulanmaktadır. DGT hastanın ilaçlarını doğru ve tam olarak içtiğinden emin olabilmek için her doz ilacın bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirilmesidir."

Yavuzyılmaz, tüberküloz hastalarının tedavi süresince işgücü kaybına uğramaları gibi nedenlerle psiko-sosyal desteğe ve maddi yardıma ihtiyaç duyabildiğini anımsatarak, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan hastalara düzenli aylık nakdi sosyal yardım verilmeye başlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Meral Akşener Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Mert Günok Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tüberküloz nedeniyle dünyada her dakika 3 kişi hayatını kaybediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:08:32. #1.14#
title