Tüberküloz nedeniyle dünyada her dakika 3 kişi hayatını kaybediyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, veremin (tüberküloz) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak buna rağmen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı olmaya devam ettiğini belirtti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, veremin (tüberküloz) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak buna rağmen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı olmaya devam ettiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüberkülozun hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu aktardı.

Dünyada her dakika 3 kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Ayrıca 2019 yılında dünyada yaklaşık 10 milyon yeni tüberküloz vakası görüldüğü ve 1 milyon 400 bin kişinin de tüberküloz nedeniyle öldüğü bildirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de başarı ile yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde her yıl hasta sayısında azalma gözlendiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçlar bakanlığımız tarafından temin edilerek, ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve hastalarımıza ulaştırılmaktadır. Hastaların tedavisini düzenli olarak sürdürmek ve tamamlanmasını sağlamak amacıyla 2006 yılından beri DSÖ'nün önerdiği ve DGT dediğimiz Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulanmaktadır. DGT hastanın ilaçlarını doğru ve tam olarak içtiğinden emin olabilmek için her doz ilacın bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirilmesidir."

Yavuzyılmaz, tüberküloz hastalarının tedavi süresince işgücü kaybına uğramaları gibi nedenlerle psiko-sosyal desteğe ve maddi yardıma ihtiyaç duyabildiğini anımsatarak, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan hastalara düzenli aylık nakdi sosyal yardım verilmeye başlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler