Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim (2)

09.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:49
Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim (2)

TOPRAĞA VERİLDİMersin'de, birlikte yaşadığı İsmet Çoban'ın (61) bıçakla öldürdükten sonra 2 gün başında beklediği Tüba Ateş'in (38) cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tarsus ilçesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'de, birlikte yaşadığı İsmet Çoban'ın (61) bıçakla öldürdükten sonra 2 gün başında beklediği Tüba Ateş'in (38) cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tarsus ilçesine getirildi. Ateş'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Çiçekli Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

İlgili Haberler

Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş (2)
Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş (2)
Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş
Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş
Laodikya'da 2 bin yıllık rahip başı heykeli gün yüzüne çıkarıldı
Laodikya'da 2 bin yıllık rahip başı heykeli gün yüzüne çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Hulusi Akar Mehmet Ersoy Ekrem İmamoğlu
Magazin Pınar Altuğ Cemal Hünal Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Samet Aybaba Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim (2) - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:49:24. #1.15#
title