TÜBA yeni üyelerini seçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TÜBA yeni üyelerini seçti

28.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:51
TÜBA yeni üyelerini seçti

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) konsey üyesi ve üye seçimlerinde Akademiye 6'sı asli 2'si şeref üyesi olmak üzere 8 yeni üye seçildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) konsey üyesi ve üye seçimlerinde Akademiye 6'sı asli 2'si şeref üyesi olmak üzere 8 yeni üye seçildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yeni üye seçimlerine ilişkin yazılı açıklamasında, değerli ve tecrübeli konsey üyeleriyle bilimsel çalışmalarda iş birliklerini sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye ve dünyadaki çalışmalarıyla başarısını kanıtlamış bilim insanlarının TÜBA'ya katkılarının çok önemli olacağına dikkati çeken Şeker, şu ifadeleri kullandı:

"Şeref üyesi seçilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'nün de sahibi Duke Üniversitesinden Prof. Dr. Adrian Bejan'ın termodinamik alanında termodinamikle ısı transferini birleştiren çalışmaları, tasarımı bütün alanları bir araya getiren bir bilim olarak geliştirmesi ve 'Yapısal Teori'yi ortaya koyması gibi olağanüstü sayıdaki yaratıcı eserleri bulunuyor. Şeref üyemiz Nanjing University of Information Science and Technology'den Prof. Dr. Shuanggen Jin uydu ve uzay teknolojileri üzerine önemli çalışmalara imza atmış bir bilim insanı."

Şeker, Akademiye üye seçiminin TÜBA'nın mevcut üyelerinin önerisiyle gerçekleştirildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Hüseyin Arslan kablosuz iletişim sistemleri, akıllı kablosuz haberleşme sistemleri, fiziksel katman algoritmaları, bilişsel radyo, kablosuz haberleşme güvenliği gibi alanlardaki akademik ve endüstriyel çalışmalarıyla çığır açan bilim insanlarımız arasında. Aynı ödüle sahip Prof. Dr. Cenk Ayata görevini Harvard Üniversitesi'nde sürdürüyor. Migren ve inme alanlarında yapmış olduğu temel ve klinik çalışmalarının yanında, son dönemde ileride ilaç geliştirme, beyin damar hastalıklarındaki rolünü ortaya koyan çalışmaları önemli gelişmelerin kapısını açıyor.

TÜBİTAK Bilim Ödülü'nün de sahibi olan Prof. Dr. Erdal Arıkan'ın, veri iletiminde 70 yıldır üstesinden gelinemeyen kapasite sorununu çözmüş olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Clemson Üniversitesi'den Prof. Dr. Tanju Karanfil yine TÜBİTAK Özel Ödülü sahibi bir bilim insanımız. Çevre Mühendisliği alanında dizenfeksiyon yan ürünleri, adsorption, membran prosesleri ve su kalitesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları tüm dünyada takdir ediliyor.

Bir diğer TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi yeni üyemiz ise Prof. Dr. Mustafa Soylak. Analitik kimya alanında önderiştirme ve ayırma yöntemlerinde özellikle katı faz ekstraksiyonu ve mikroekstraksiyon konularındaki uluslararası düzeyde katkılarını yakından takip ediyoruz. Opto-flüidik, enerji fotonik, optik manipülasyon ve biyomedikal enstrümantasyon üzerine çalışmaları olan Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Kiraz, TÜBA-GEBİP ile TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne sahip."

Şeker, mevcut ve yeni seçilen tüm bilim insanlarıyla TÜBA çatısı altında bir araya gelmekten ve birlikte çalışacak olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Özlem Zengin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜBA yeni üyelerini seçti | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:54:33. #1.14#
title