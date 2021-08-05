TÜBA World Conference on Energy Science and Technology'de Enerji Bilimi ve Teknolojilerine Dair Her Şey Kapsamlı Olarak Ele Alınacak

TÜBA tarafından düzenlenen TÜBA World Conference on Energy Science and Technology (TÜBA WCEST - 2021 / www. wcest. tuba. gov. tr) başlıklı program, 8-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek.

TÜBA tarafından düzenlenen TÜBA World Conference on Energy Science and Technology (TÜBA WCEST - 2021/ www. wcest. tuba. gov. tr) başlıklı program, 8-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek. Multidisipliner bir bakış açısıyla enerji teknolojileri, stratejileri ve politikaları ele alınacak.

Akademik program 8 Ağustos'ta başlarken program açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in konuşmalarıyla 9 Ağustos Pazartesi günü saat 9: 00'da başlayacak ve Akademi'nin YouTube kanalından - https://www. youtube. com/turkiyebilimlerakademisi - canlı olarak yayımlanacak.

"Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı enerji bilimi ve teknolojileri kongresini oluşturduk. "

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker Uluslararası Kongre hakkında yaptığı açıklamada TÜBA'nın bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla danışmanlık yapmak misyonuyla hareket ettiğini ifade etti ve "Bu misyon çerçevesinde Enerji Çalışma Grubu'nu da hayata geçiren TÜBA, "enerji ve teknoloji" konusunda süreçleri şekillendiriyor, doğru stratejik yol haritalarını çizerek konu hakkında rehberlik yapmaya devam ediyor. Enerji ve teknolojiyi geliştirmek ve konu hakkında anahtar ülke olma hedefiyle hareket ediyoruz. Aslında bu kapsamlı kongrenin çıkış noktası tam olarak budur diyebiliriz. " şeklinde konuştu.

"Lider araştırıcılar, uluslararası kurum başkanları, uzmanlar ve dergilerin baş editörlerinden oluşan 35 farklı ülkeden 28 anahtar konuşmacı ve 28 davetli konuşmacının yer alacağı kongrede 122 sunum gerçekleştirilecek. Programda ayrıca üç panele de yer verdik; ilkinde çevre ve ekonomi, ikincisinde enerji ve eğitim ile üçüncüsünde ise fotovoltaik sistemler konuşulacak. 5 gün süresince her gün sabah ve öğleden sonra geleneksel enerji çözümleri, fosil kaynaklar, yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi teknolojileri, akıllı binalar, yeşil teknoloji vb. olmak üzere toplamda 21 paralel oturum ve panel planlandı. TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve üyelerimize, birikimlerini cömertçe paylaştıkları ve verdikleri emek dolayısıyla teşekkürlerimi özellikle iletmek isterim. "

"Programlı çabayla ülkemiz temiz enerji seçeneklerini hayata geçirmiş olacak, karbonsuz ekonomisiyle öne çıkacaktır. "

Enerjinin tüm sektörlerle bağlantısı bulunduğunu; eğitim, etik, çevre boyutlarıyla enerjinin hayatın içinden her konuyla bağlantılı bir anahtar alan olduğunu vurgulayan Prof. Şeker; Türkiye'nin stratejik konumunun pek çok konuda olduğu gibi enerji konusunda da bölgesel ve küresel ölçekte ayrıca önem arz ettiğini belirtti. "Enerji üretimi noktasında Türkiye'nin kendine yetebilirliği şu andaki fosil kaynaklara dayalı ekonomik sistem dolayısıyla zor. Enerji konusundaki %70-80 civarında dışa bağımlılığımız söz konusu. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar, biyo kütle, jeotermal ve hidro Türkiye'nin öne çıkan kaynakları. Son yıllardaki çalışmalarla temiz kömürden yenilenebilir enerjiye ve hidrojenin öne çıkmasıyla da karbonsuz enerjiye doğru hızlı bir gelişme de söz konusu. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda çok önemli bir yol katettik; güneş ve rüzgar enerjilerinin üretim çalışmalarımızın yanı sıra atıktan enerji üretimi son yıllarda büyük önem kazandı. Diğer yandan Akkuyu Termik Santrali'nde nükleer enerjiye ilişkin gelişmeler de oldukça umut verici. Küçük ölçekli hidro elektrik termik santrallerin de ülkemizde devreye girmesi, sıfır atık projesi sayesinde elde ettiğimiz gelişmeler ekonomik olarak büyük önem taşıyor. Tüm bunlarla birlikte düşük kalitedeki linyitlerin temiz kömür çalışmaları için uygun özellikli gazlaştırma teknolojilerinin hayata geçmesi gerekliliğinin de altını çizmek isterim. Türkiye'de yenilenebilir enerjiye dayalı bir hidrojen üretim sistemi kurar ve teşvik programları hazırlarsak bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda meyvelerini vereceğinden eminiz. İnanıyorum ki; nihayetinde bu programlı çabayla ülkemiz temiz enerji seçeneklerini hayata geçirmiş olacak, karbonsuz ekonomisiyle öne çıkacaktır. " dedi.

Kaynak: Habermetre