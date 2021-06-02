Tüba World Conference On Energy Science And Technology - Tüba Wcest - 2021

TÜBA tarafından düzenlenen TÜBA World Conference on Energy Science and Technology (TÜBA WCEST - 2021), 8-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

TÜBA tarafından düzenlenen TÜBA World Conference on Energy Science and Technology (TÜBA WCEST - 2021), 8-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleştirilecek. Multidisipliner bir bakış açısıyla enerji teknolojileri, stratejileri ve politikaları ele alınacak.

https://wcest. tuba. gov. tr wcest@tuba. gov. tr

Kaynak: Habermetre