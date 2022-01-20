TÜBA Üyesi Prof. Dr. Yurdusev, AASSA Başkan Vekili oldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA'nın üyesi olduğu Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) Başkan Vekili oldu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA'nın üyesi olduğu Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) Başkan Vekili oldu.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, AASSA 5. Genel Kurulundaki oylama sonucunda 2021-2024 dönemi AASSA Seçilmiş Başkanı olan ve 2024-2027 döneminde başkanlığı üstlenecek olan Yurdusev, AASSA Başkanı Prof. Dr. KhairulAnuar bin Abdullah'ın vefatı üzerine 2024 yılına kadar başkanlık görevini vekaleten yürütecek. Yurdusev 2024-2027 döneminde ise AASSA Başkanı olarak hizmetine devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AASSA Başkan Vekili Yurdusev, Khairul Anuar'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendisiyle AASSA'da beraber çalıştık ve şimdi ondan devraldığım bu görevi bilim dünyasına hizmet için layıkıyla yapmaya çalışacağım. AASSA'nın kurucularından olan TÜBA, aktif katkıda bulunan üyelerin başında geliyor. AASSA'daki çalışmalarımda Akademimizin önceki ve mevcut başkanlarından ve üyelerimizden hep destek gördüm. Kendilerine destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Anuar'ın yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileyerek, Prof. Dr. Yurdusev'e görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

ODTÜ'de ve İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nde eğitim gördü. Oxford Üniversitesi ve KansaiÜniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Uluslararası ilişkiler teorisi, Avrupa kimliği ve Osmanlı diplomasisi başlıca ilgi alanları arasında olan Yurdusev, 2012 yılında TÜBA Asli üyesi, aynı yılın aralık ayında Akademi Konseyi Üyesi seçildi. Yurdusev, 2015-2018 yıllarında TÜBA Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

İngilizce ve Türkçe olmak üzere çok sayıda konferans tebliği, kitap bölümü ve dergi makalesi olan Yurdusev'in çalışmaları Japonca ve İspanyolca olarak da yayımlandı.

???????Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Üyesi ve Akdeniz Akademileri Birliği (EMAN) Başkan Yardımcısı olan Prof. Yurdusev, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.