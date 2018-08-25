Tuba Ünsal'ın Eski Eşi Murat Pilevneli, Sevgilisiyle Çırılçıplak Denize Girdi

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın iki yıl evli kaldığı eski eşi Murat Pilevneli'nin 3 yıldır birlikte olduğu Aslı Pamir ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Birlikte tatile çıkan çift, bir ara çırılçıplak denize girdi.

ÇIRILÇIPLAK DENİZE GİRDİLER

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Murat Pilevneli-Aslı Pamir çifti, bayram tatilini Bodrum'daki lüks bir otelde geçiriyor. Sevgililer, geçtiğimiz gün otelin barında geç saatlere kadar dans edip eğlendi. Ünlü çift, sıcaktan bunalınca çareyi denizde serinlemekte buldu. İkili, çırılçıplak soyunup kendilerini Türkbükü'nün serin sularına bıraktı.

"İLİŞKİMİZ SAYGI VE DOSTLUK ÇERÇEVESİNDE DEVAM EDECEK"

Tuba Ünsal ve Murat Pilevneli, boşanma davasının ardından açıklama yaparak "2010 yılında başladığımız evliliğimizde bir süre önce bir yol ayırımına geldik ve bu süre sonunda her konuda karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Bundan sonra kızımızın da içinde bulunduğu bu ilişki, karşılıklı dostluk ve saygı çerçevesinde devam edecektir" demişti. Çiftin Sare ismini verdikleri 8 yaşında bir kızları var.

Tuba Ünsal ve Murat Pilevneli