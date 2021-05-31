Tuba Ünsal ve sevgilisinin dudak dudağa pozları Yusuf Aydın'ın ailesini fena kızdırdı
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Tuba Ünsal ve sevgilisinin dudak dudağa pozları Yusuf Aydın'ın ailesini fena kızdırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal ve iş insanı Yusuf Aydın'ın Bodrum Torba'da konakladıkları otelin iskelesinde öpüşürken objektiflere yansıyan anların, Yusuf Aydın'ın ailesini çok kızdırdığı iddia edildi. Aynı zamanda Ahmet Nazif Zorlu'nun torunu olan Yusuf Aydın, Turgut Aydın Holding'de finans alanında yöneticilik yapıyor.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal ve yeni aşka yelken açtığı sevgilisi Yusuf Aydın, Bodrum'da ilk kez dudak dudağa objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Tuba Ünsal, geçtiğimiz yıl şubat ayında aşk yaşamaya başladığı iş insanı Yusuf Aydın ile ilk kez görüntülendi. Ünsal ve Aydın, Bodrum Torba'da konakladıkları otelin iskelesindeki samimi halleriyle dikkat çekti.

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Gözlerden uzak birliktelik yaşayan ve şimdiye kadar yan yana görüntülenmeyen ikiliye bir grup arkadaşları da eşlik etti. Zaman zaman romantik anlar yaşayan aşıklar, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Tuba Ünsal'ın dudak dudağa pozları sevgilisi Yusuf Aydın'ın ailesini kızdırdı

AİLESİ FOTOĞRAFLARA KIZDI İDDİASI

Oda TV'de yer alan habere göre ise Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan 30 yaşındaki torunu Yusuf Aydın'ın Tuba Ünsal ile samimi pozlarının ailesini çok kızdırdığı iddia edildi. Nazif Zorlu'nun 30 yaşındaki torunu Yusuf Aydın, Turgut Aydın Holding'de finans alanında yöneticilik yapıyor.

39 yaşındaki ünlü oyuncu Tuğba Ünsal, 2018 yılında 2 çocuğunun babası Mirgün Cabas'tan boşanmıştı. Ünsal, ardından Caner Karaloğlu ile olaylı bir birliktelik yaşamıştı.

Tuba Ünsal'ın dudak dudağa pozları sevgilisi Yusuf Aydın'ın ailesini kızdırdı
Tuba Ünsal'ın dudak dudağa pozları sevgilisi Yusuf Aydın'ın ailesini kızdırdı
Tuba Ünsal ve sevgilisinin dudak dudağa pozları Yusuf Aydın'ın ailesini fena kızdırdı
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Tuba Ünsal ve sevgilisinin dudak dudağa pozları Yusuf Aydın'ın ailesini fena kızdırdı - Haberler Magazin
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