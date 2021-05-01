Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı: Öldürmüyor ama süründürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı: Öldürmüyor ama süründürüyor

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı: Öldürmüyor ama süründürüyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalan Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalan Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi.

 Meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu ve merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal, "Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim 'Bunda da hayır vardır' dedim. Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi. Benim geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Oyuncu Tuba Ünsal, geçirgen bağırsak sendromu hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Oyuncu Tuba Ünsal, geçirgen bağırsak sendromu hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız
İstanbul'da sarı taksicilik: İşte sistematik emek sömürüsünün işleyiş şekli
İstanbul'da sarı taksicilik: İşte sistematik emek sömürüsünün işleyiş şekli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ömer Çelik Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Meral Kaplan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Gomes Cenk Tosun Gökhan Töre Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı: Öldürmüyor ama süründürüyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 16:13:14. #1.14#

title