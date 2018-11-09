Tuba Ünsal: Et Yiyorum Ama Belki Vegan Olabilirim
Katıldığı bir programda veganlar için "tahıl beyinli" diyen Prof.Dr. Canan Karatay'a tepki sürüyor. Tuba Ünsal, veganlara destek çıkarak, "Et yiyorum ama ilerleyen zamanlarda belki vegan olabilirim" dedi.
Katıldığı bir programda veganlar için "tahıl beyinli" diyen Prof.Dr. Canan Karatay'a tepki sürüyor. Tuba Ünsal da veganlara destek çıkarak, " Et yiyorum ama ilerleyen zamanlarda belki vegan olabilirim" dedi.
"TAHIL YEMEKLE VEGAN OLUNMUYOR"
Tuba Ünsal'a, Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçen günlerde veganlar için söylediği 'Veganlar tahıl beyinlidir' şeklindeki sözleri soruldu. Tuba Ünsal, "Veganlara çok saygı duyuyorum keşke onlar kadar bilinçli yemek tüketen insanlar olsak. Müthiş disiplin ve bilgi gerektiriyor sadece tahıl yemekle olmuyor vegan olmak. Et yemenin de önemli olduğunu düşünüyorum ama benim veganlara sevgim sonsuz. Maalesef et yiyorum ama ilerleyen yıllarda bununla ilgili yeterli donanım olursa ben de vegan olabilirim" dedi.
YORUMLAR (35)
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SAĞLIKLI YAŞAMIN, GENÇ VE GÜZEL KALMANIN SIRRI: BOL BOL MEYVE VE SEBZE YİYİN. ET VE UNLU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN. BOL BOL SU İÇİN. HAYVANSAL ÜRÜNLERDEN SADECE YAĞSIZ SÜT VE YAĞSIZ SÜTDEN YAPILMIŞ PEYNİR YİYİN. DENİZ MAHSULLERİ İYİDİR FAZLA OLMAMAK ŞARTIYLA ARASIRA ALIN. HAFTANIN BİR KAÇ GÜNÜ Bİ KADEH KIRMIZI ŞARAP YARARLIDIR AMA FAZLASINA KAÇMAYIN. DÜZENLİ SPOR YAPIN TV BAŞINDA OTURUP KALMAYIN. ALIN SİZE BENİM GÜZELİĞİM SIRRI.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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O vücudun ete ihtiyacı var çok duyarlıysanız kürk vb. giymeyin. Canan Hoca doğru söylüyor tahıl beyinlilerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu karının tipide çoçuk gibi yaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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heeeeeeeeeeeeee...sırıtma laaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vegan o nedir lan yeniyomuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır