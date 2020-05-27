HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süresi uzatıldı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) bilim insanlarını teşvik ve takdir etmek amacıyla verdiği Uluslararası Akademi Ödülleri'nin bu yılki aday gösterme süresi 19 Haziran'a kadar uzatıldı.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süresi uzatıldı
27.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:51

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) bilim insanlarını teşvik ve takdir etmek amacıyla verdiği Uluslararası Akademi Ödülleri'nin bu yılki aday gösterme süresi 19 Haziran'a kadar uzatıldı.

Akademiden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme sürecinin uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, salgının son birkaç aydır dünyanın gündemindeki küresel bir problem olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle Türkiye'de de bilimsel çalışmaların pek çoğunun salgına odaklandığına dikkati çeken Şeker, "TÜBA'nın önemli ödül programlarından biri olan TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri için 3 Mart'ta aday gösterme sürecini başlatmıştık. Pandemi süreci nedeniyle pek çok çalışmanın, toplantının online yürütüldüğü bu dönemde Akademi Konseyi, aday gösterme sürecini yaklaşık bir ay daha uzatarak, son başvuru gününü 19 Haziran şeklinde güncelledi." ifadelerini kullandı.

Akademi Ödülleri'ni TÜBA'nın bilimsel başarıları ödüllendirme ve Türkiye'nin uluslararası bilimsel ilişkilerini geliştirme görevi kapsamında 2015 yılında başlattıklarını ve ödüllerin aynı yıl Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz ödül programlarımızın törenlerini her yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriyoruz. TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca aday gösterilen bilim insanlarının öne çıkan çalışmaları liyakatten ödün vermeden değerlendiriliyor. Öncü, özgün ve çığır açıcı özellikleriyle öne çıkan çalışmaların sahibi bilim insanlarına ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi ediliyor. Akademi Ödülleri'nin uluslararası olması da yine bizim altını çizdiğimiz ve çok önemsediğimiz noktalardan biri. Her yıl 3 alan arasında dönüşümlü olarak, yalnızca Türkiye'de veya Türkiye bağlantılı çalışan bilim insanlarına verilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'nün 2020 yılında, 'Fen ve Mühendislik Bilimleri' kategorisinde verileceğini de belirtmek isterim."

TÜBA Akademi Ödülleri ve aday gösterme hakkında ayrıntılı bilgiye www.tuba.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Ekonomi
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Ekonomi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor Ekonomi
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı Ekonomi
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Ekonomi
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada Ekonomi
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Linet Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ergin Ataman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Bursa Karar Instagram
Şu an buradasınız: TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süresi uzatıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 11:54:47. #1.14#
title