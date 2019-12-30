: TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri (2)

30.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:14

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'ni vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara hediye vermesi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarına ödülünü verdi. (2)

Kaynak: AA

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