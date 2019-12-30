TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri (2)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'ni vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara hediye vermesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'ni vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara hediye vermesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarına ödülünü verdi. (2)