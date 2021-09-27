TÜBA TEKNOFEST'ten Anadolu Üniversitesi öğrencisine birincilik ödülü

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBA üyeleri ile çok sayıda akademisyen ve öğrencinin de katıldığı törende sahiplerini buldu.

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Dr. Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş, "Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamında Eğitsel Ajan ve Geri Bildirim Türlerinin Akademik Başarı, Akış Deneyimi ve Bilişsel Yük Açısından İncelenmesi" başlıklı tezi ile birinciliği kazandı.

Anadolu Üniversitesi Doktora Öğrencisi Erdoğmuş: "Çok mutlu ve heyecanlıyım"

Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elinden alan Erdoğmuş, ödül hakkında duygularını paylaşarak şunları söyledi: "Türkiye Bilimler Akademisi'ne, TEKNOFEST'e ve bu büyük organizasyonun her aşamasında yer alan ekibe teşekkür ederim. TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında birincilik ödülüne layık görüldüğüm için çok mutlu ve heyecanlıyım. Başta danışman hocam Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt olmak üzere, tez izleme komitesi ve jürimde yer alan hocalarıma, bugünlere gelmemde büyük emeği ve inancı olan aileme, arkadaşlarıma, tüm öğretmenlerime, doktora öğrenimimi tamamladığım Anadolu Üniversitesine ve çalışmalarımı yürüttüğüm Dokuz Eylül Üniversitesine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. "

Rektör Erdal: "Öğrencilerimizin başarısı bizim için gurur verici"

TÜBA TEKNOFEST'te çok önemli bir başarıya imza atan Erdoğmuş'u tebrik eden Rektör Erdal, "Mezun öğrencimizin akademik çalışması ile ülkemizin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te TÜBA tarafından verilen doktora ödüllerinde birincilik ödülünü almış olması bizim için gurur verici. Bu ödül, bilimsel çalışmalarımızla ülkemiz ve insanlığın ortak refahına katkı sunma misyonumuz ile toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretme motivasyonumuzun de bir göstergesi aynı zamanda. Sevgili öğrencimizi ve başta tez danışmanı Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt olmak üzere mezun öğrencimizin yetişmesine katkı sunan tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. " dedi.

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