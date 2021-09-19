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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri TEKNOFEST'te sahiplerini bulacak

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri TEKNOFEST'te sahiplerini bulacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) - TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ne layık görülenler, 21 Eylül'de TEKNOFEST'te açıklanacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) - TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ne layık görülenler, 21 Eylül'de TEKNOFEST'te açıklanacak.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST kapsamında başlatılan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri programına yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

125 başvuru arasından ödüle layık görülen çalışmalar, 21 Eylül Salı günü TEKNOFEST'te açıklanacak ve bilim insanlarına ödülleri tevdi edilecek.

TÜBA'nın, bilimin öneminin takdir ve kabulünü geliştirme amacı doğrultusunda, üstün başarılı bilim insanlarını onurlandırmak ve ödüllendirmek, bilimsel çalışmaları ve bilim insanlığını teşvik etmek misyonuyla geleneksel olarak verdiği TÜBA ödüllerine ek oluşturduğu TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri ilk kez bu yıl verilecek.

Programa, son üç yıl içinde tamamlanarak savunulmuş toplam 125 doktora tezinin sahipleri başvurdu. TÜBA Başkanlığınca Ödül Bilim Kurulu oluşturuldu ve Kurul tarafından ön değerlendirmeyi geçen tezler hakem değerlendirmesine sunuldu. Başvurular, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'ne uygunluğu, tez içerik kalitesi, tezden üretilmiş yayın ve tez sahibinin yayın nicelik ve nitelik değerlendirmesi, sanayi, teknoloji ve verimliliğe yönelik patent veya ürüne dönüşme katkısı gibi özel kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirildi.

TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival boyunca TÜBA standında TÜBA ödüllerine ve bilimsel programlarına dair bilgilendirmelerin yanı sıra TÜBA eserlerinin tanıtımı da yapılacak.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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