TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru süresi 7 Mart'a uzatıldı - Haberler

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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru süresi 7 Mart'a uzatıldı

AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru süresi 7 Mart'a uzatıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru süresinin 7 Mart'a uzatılmasına karar verildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru süresinin 7 Mart'a uzatılmasına karar verildi.

TÜBA'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, süre uzatımına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, daha önce 4 Mart olarak belirlenen söz konusu ödül programına başvuru için son gün 7 Mart olarak revize edildi.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Doktora, Mart, Tüba, Ekonomi, Haberler

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