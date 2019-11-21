Tuba öğretmen kız çocuklarının hayatına dokunuyor

21.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:10

Erzurum'da fen bilimlerinde oryantiring eğitimi uygulayan ve hazırladığı bilimsel projelerle öğrencilerinin önemli ödüller almasını sağlayan öğretmen Tuba Dumlu Güler, hem kız çocuklarının eğitimine verdiği destek hem de sosyal sorumluluk projeleri ile takdir topluyor.

Kentteki Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunda görev yapan evli ve iki çocuk annesi 35 yaşındaki fen bilimleri öğretmeni Tuba Dumlu Güler, 13 yıllık meslek hayatında sadece bilimsel projelerle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencilerin başarılarına ortak oluyor.

Özellikle çeşitli sorunlar yaşayan ailelerin kız çocuklarına psikolojik destek verip dersleri ile özel olarak ilgilenen Güler, sevgi evinde kalan, ailevi sorunlar yaşayan ya da babası vefat eden bazı kız çocuklarının üniversiteyi kazanmasını sağlamasıyla dikkati çekiyor.

Başlattığı kampanya ile yeterli dersliği bulunmayan bir köye okul yaptıran ve bu tür çalışmaları çevresindekilerden beğeni toplayan Güler'in, babası vefat eden bir kız çocuğunun üniversiteyi kazanmasına ilişkin çalışması 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenler arasında düzenlenen "Anı" yarışmasında birinci oldu.

Kız çocuklarının okula kazandırılması için hazırladığı "Almira", okuldaki fen derslerinde öğrencilerin başarısını artırmaya yönelik "Bu benim hikayem" ve TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi olan "ekolojik asansör" ve tarihi mekanlardaki figürlerin gün yüzüne çıkartılmasını amaçlayan "Tarihte saklı mesajlar" gibi birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Güler, öğrencileriyle hazırladığı 7 TÜBİTAK projesinde çeşitli ödüller aldı.

Erzurum'da ilk kez fen bilimlerinde oryantiring eğitimi uygulayan ve hazırladığı projeler dolayısıyla 6 yıl önce "yılın öğretmeni" de seçilen Tuba Dumlu Güler, kız çocuklarının hayatına yön veriyor.

Öğretmen Tuba Dumlu Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğin ilk yıllarında çeşitli zorluklar yaşadığını anlatarak, "Benim hayatım öğrencilerimin başarılarıyla anlam kazanıyor." dedi.

"Bilim insanları yetiştirmeye başladık"

Babasının vefatından sonra hayata bakışının değiştiğini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Babamın vefatından sora kendi kendime söz verdim. Kız çocuklarının kendi ayakları üstünde durması için elimden geleni yapacağım dedim. 13 yıllık meslek hayatımın, 10 yılı köy okullarında geçti. O dönemler kız çocuklarının eğitimi, okula kazandırılması zordu. Ailelerin kız çocuklarını okula göndermeme gibi sorunlar çok yaşandı. Hayat hikayem kız çocuklarının eğitime kazandırılmasını anlatan projelerle başladı. Birçok sosyal projelerin yanı sıra kamu spotları hazırlayıp kız çocuklarımızın eğitim almasını sağladım. Onların meyvelerini topluyoruz ve şimdi bilim insanlarını yetiştirmeye başladık."

Güler, bilim projelerinde kız öğrencilerin sayısının artmasının kendisi gibi bütün öğretmenleri mutlu ettiğini söyledi.

Yürüttüğü sosyal projelerin kız çocuklarının hayatlarına dokunduğunu ve bunların çocuklarda merhameti de artırdığını belirten Güler, "Babası intihar eden ve ruhsal sorunlar yaşayan bir kızımızı okula kazandırıp başarılı bir öğrenci olmasını sağladım ve üniversiteye gitmesine vesile oldum. Şimdi bu kızımız bilim için ter dökecek." diye konuştu.

Öğretmen Güler, özellikle sevgi evlerindeki çocukların sosyalleşmesini sağlamak için hazırladığı projelerin Türkiye'de örnek projeler arasına girdiğini aktardı.

"Tek gayem çocuklarımızın ülkemiz için güzel projeler hazırlamasını sağlamak"

Hazırlanan sosyal sorumluluk projelerinin sadece eğitimde başarıyı artırmaya yönelik olmadığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Fen bilimleri alanında çoklu zeka kuramına inanan bir öğretmenim. Öğrencilerin derslerini sevmeleri için bireysel alanlarına ve zeka seviyelerine göre ders işliyoruz. Müziklerle, görsel karikatürlerle, sosyal drama çalışmaları ve bedensel zekalarında farkındalık oluşturarak fen bilimleri konularını çalışıyoruz. Öğrencilerin derslerini severek yapması için hazırladığım metotlar sayesinde sınıfın başarı oranı arttı. Benim tek gayem, çocuklarımızın ülkemiz için güzel projeler hazırlayıp, 'ben de varım' demelerini sağlamak."

Güler, öğrencilerinin başarısından dolayı gurur duyduğunu anlatarak, "Projelerde, çocuklarımızın başarı oranını artırırken onların merhametli olmalarını, insanlara, yaşlılara, hayvanlara, nasıl davranması gerektiğini anlatan yollar da mevcut. Öğrencilerimin başarısı benim de motivasyonumu artırıyor ve yeni projeler üretmem için bana yeni fikirler sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA