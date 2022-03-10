TÜBA'nın Kovid-19 ile mücadele özel ödülleri pazartesi sahiplerine verilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜBA'nın Kovid-19 ile mücadele özel ödülleri pazartesi sahiplerine verilecek

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
 - Güncelleme:
TÜBA'nın Kovid-19 ile mücadele özel ödülleri pazartesi sahiplerine verilecek

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri" 14 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri" 14 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, 14 Mart Pazartesi günü saat 10.30'da YÖK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Turkovac'ı geliştiren ekibin başındaki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kovid-19 salgınında tedavi ve korunma alanına yönelik projesiyle "Özel Ödül"e layık görülmüştü.

Tanı alanında, Bilkent UNAM Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker birincilik, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ikincilik ödülünü kazanmıştı.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Pazartesi, TURKOVAC, Türkiye, 14 Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title