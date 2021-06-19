TÜBA'nın "Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu" 23 Haziran'da gerçekleştirilecek
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TÜBA'nın "Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu" 23 Haziran'da gerçekleştirilecek

TÜBA'nın 'Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu' 23 Haziran'da gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu'nun toplumun sağlıklı beslenebilmesi için doğru bilgiye ulaşması amacıyla organize ettiği "TÜBA-Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu" 23 Haziran'da çevrim içi gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu'nun toplumun sağlıklı beslenebilmesi için doğru bilgiye ulaşması amacıyla organize ettiği "TÜBA-Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu" 23 Haziran'da çevrim içi gerçekleştirilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, dengeli ve yeterli beslenmenin kronik hastalıklardan korunmada rolü bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, endokrin bozucuların doğada doğal olarak bulunabildiği gibi değişik sentetik ve endüstriyel ürünlerin içerisinde de yer alabileceğini belirterek, "Endokrin bozucular endokrin sistemin gelişimini ve fonksiyonunu yani bezlerin çalışması ve hormonların salınımını değiştirmekle kalmıyor, gelecek nesillerde de endokrin sisteminin işlevini değiştirerek çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Yani endokrin bozucuların yaratabileceği hasar, çocuklarımızın, gelecek nesillerin hayatını etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Şeker, endokrin bozucuların etkilerine de değinerek, bunların erken veya geç ergenliğe, kanser sıklığında artışa, sperm sayısında ve testosteron düzeyinde azalmaya, üreme sistemi gelişim sorunlarına, obeziteye, tiroid, nörolojik bozukluklara, tiroid hormon düzeylerinde değişikliklere neden olduğuna işaret etti.

Son yıllarda endokrin bozucuların kullanımının giderek yaygınlaştığının ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Şeker, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de endokrin bozucu kimyasallarla ilgili çalışmaların yoğunlaşmasının ve konu ile ilgili stratejilerin geliştirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Şeker, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek, TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu'nun toplumun sağlıklı beslenebilmesi için doğru bilgiye ulaşması amacıyla organize ettiği "TÜBA-Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu"nda söz konusu konuya ilişkin stratejilerin TÜBA üyeleri, bilim insanları ve uzmanlar tarafından detaylı olarak tartışılacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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TÜBA'nın "Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu" 23 Haziran'da gerçekleştirilecek - Haberler Ekonomi
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