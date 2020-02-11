TÜBA "jeotermal enerji teknolojilerini" mercek altına alacak

11.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:04

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Enerji Çalışma Grubunca organize edilen "Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli"nin, 19-21 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, enerji alanında yapılan çeşitleme ve alternatiflendirme çalışmalarıyla Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin arttığını belirtti.

Türkiye'nin, jeotermal enerji kaynaklı elektrik üretiminde ve doğrudan kullanımda dünyada ilk 5 ülke arasında olduğuna dikkati çeken Şeker, jeotermal kaynakların etkin kullanımının önemine işaret etti.

Şeker, bu kapsamda TÜBA Enerji Çalışma Grubunca organize edilen "Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli"nin, 19-21 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleneceğini belirterek şunları kaydetti:

"Çalıştay, jeotermal enerji teknolojileri alanında deneyimli akademisyenler ile kamu, özel sektör, meslek odaları, yatırımcılar ve finansal destek sağlayan kuruluşları bir araya getirecek. Bu kapsamda ülkemizde jeotermal enerji teknolojileri alanındaki Ar-Ge faaliyetlerinin hem akademik hem de sektörel boyutta ele alınması, teknolojik altyapının ve yeni trendler konusundaki öngörülerin paylaşılması amaçlanıyor. Panel kapsamında ise alanında yetkin katılımcılar tarafından jeotermal enerji mevzuatları, yeni stratejiler, teknik boyutlar, jeotermal yatırımlar ve finansal mekanizmalar masaya yatırılacak."

Kaynak: AA