TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi
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TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi

17.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:46
TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) kapsamında üç yıl boyunca mali ve akademik olarak desteklenen bilim insanlarının akademik çalışmaları çevrim içi toplantıda değerlendirildi.

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) kapsamında üç yıl boyunca mali ve akademik olarak desteklenen bilim insanlarının akademik çalışmaları çevrim içi toplantıda değerlendirildi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Program kapsamında üç yıl boyunca mali ve akademik olarak desteklenen üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışmaları değerlendirildi.

Yıllık değerlendirme toplantısı süresince Fen Bilimleri I-II, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimleri I-II ve Sosyal Bilimler alanlarından oluşan 6 eş zamanlı oturumda, ödül sahipleri bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunumlar yaptı.

63 bilim insanı TÜBA-GEBİP ödülü sahibi olmalarını sağlayan "Derin Doku Floresans Görüntüleme: Yeni Nesil Yakın Kızıl-Ötesi (Nır) Ajanlar", "Açık Kuantum Sistemlerinde Hafıza Etkileri ve Senkronizasyon", "Dil İşleme Teknikleri ile Moleküller Arası Etkileşimlerin Keşfi" ve "Kanser Hücrelerinin Programlanmasının Hastalık Modeli Olarak Kullanılması" gibi toplam 63 farklı projede geldikleri aşamayı aktardı.

"Kovid-19 salgını ekonomik ve sosyal etkileşimlerinin masaya yatırılmasını zorunlu kıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, programın niteliğini her yıl artırdıklarını ve GEBİP ödülünü alan bilim insanlarının sayısını çoğalttıklarını ifade etti.

Şeker, ödül alanlar kadar ödül verenin de büyük bir sorumluluğunun olduğuna işaret ederek, "Bu sorumluluklar içerisinde daha iyi ve güzele ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Akademi üyelerimizin danışmanlığında yürütülen çalışmaların, bilim dünyamıza, ülkemize ve ödül sahiplerimize başarı getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜBA'nın gerçekleştirdiği program, proje ve faaliyetleri çevrim içi toplantılar üzerinden sürdürdüklerine dikkati çeken Şeker, Science-20'de (S-20) Türkiye'yi temsil ettiklerini aktardı.

Şeker, S-20 çerçevesinde yayımlanan sonuç bildirgesinin TÜBA'nın internet sayfasında yayımlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"(Sonuç bildirgesinde) Dünyadaki bilimsel faaliyetlerin, ekonomisi gelişmiş ülkeler tarafından nasıl görüldüğü, nasıl yönlendirildiği ve gelecek beklentisinin bilimsel olarak neler içerdiği ve nelerin öngörüldüğü ifade ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyada sağlığın yeniden değerlendirilmesini ve ekonomik ve sosyal etkileşimlerinin masaya yatırılmasını zorunlu kıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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