ANKARA (Habermetre) - TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında ödüllendirilen üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışmalarının sunulması ve değerlendirilmesi ile bilim insanları ve kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı Ankara'da 17 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in açılış konuşmalarıyla başlayan programda TÜBA asli üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, değerlendirme toplantısına katılan bilim insanlarına "Çok Disiplinli Araştırmalarda Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı sunum yaptı.

Değerlendirme toplantısına katılan TÜBA-GEBİP ödüllü (TÜBA Genç Akademi Topluluğu üyesi) genç bilim insanları 100'ü aşkın TÜBA ve TÜBA-Genç Akademi Üyesi karşısında son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiler. İsteyen tüm bilim insanlarına açık olan sunumlarına sonunda katılımcıların yer aldığı Genel Değerlendirme Toplantısı ile program sona erdi.

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