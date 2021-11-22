TÜBA Enerji Sohbetleri Devam Ediyor

TÜBA Enerji Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Enerji Sohbetleri"nin dördüncüsü 28 Kasım 2021 Pazar günü, 14. 00 - 15. 00 saatleri arasında Zoom (https://bit. ly/3CRjYnf) ve YouTube (https://bit. ly/3lMSVD1) üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bahri Şahin moderatörlüğünde yapılacak etkinlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar ile "Dünyada ve Türkiye'de Enerji" konuşulacak.

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