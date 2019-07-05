TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli başladı. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda başlayan etkinliğe, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Iğdır Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte TÜBA ve Iğdır Üniversitesinin tanıtım filmi izlendi.

'Enerji ülkenin bağımsızlığına bile etki edecek kadar önemli bir olgudur'

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan, TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, TÜBA olarak Türkiye'nin en önemli ve en acil konularından biri olan, enerji üzerine yöneldiklerine dikkat çekti. Dinçer, "Bakıldığı zaman en büyük cari açık enerjiden geliyor. Bunu sadece ekonomik olarak düşünmemek gerekiyor. Bir nevi ülkenin bağımsızlığına bile etki edecek önemli bir olgudur. Bizim aslında bu çalışma grubuyla yaptığımız nedir; Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gerek bilimsel katkılar gerekse günün sonunda bunların teknolojik çıktılara dönüştürülmesine kadar olan sürece katkı sağlamak. Bir nevi beyinsel fonksiyon gören yapı olarak görülebilir. Biz bilimsel enerjiyle ilgili, bilimsel politikaları şekillendirip ihtiyaçlara bağlı olarak uzmanları bir araya getirip, günün sonunda yol haritaları çıkarıp, aynı zamanda stratejik planlamalar katkı sağlayan ve ülkede de bir nevi bu heyecanı bir arada tutup, uzmanlarla ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan bir çalışma grubuyuz" dedi.

Rektör Alma konuklara Iğdır Üniversitesini tanıttı

Dinçer'in ardından kürsüye çıkan Iğdır Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesi olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirtti. Konuklara Iğdır Üniversitesi hakkında bilgi veren Rektör Alma, "2008 yılında Ağrı Dağı'nın eteklerinde kurulan Iğdır Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana bilime ve insanlığa hizmet etmeyi kendisine amaç edinmiş, bilimsel üretim merkezlerinden biri olarak bu amaca en büyük katkıyı sunan Üniversitelerden biri olmuştur.2019 yılı itibariyle 7 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 17 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bölge üretimine ve istihdamına sosyal ve ekonomik bakımdan değer katmaya devam etmektedir. Özellikle Enstitülere bağlı olarak lisansüstü eğitim seviyesinde bir model yaratma misyonu ile hareket eden Iğdır Üniversitesi; 7 Doktora, 30 Yüksek lisans olmak üzere toplamda 37 lisansüstü programıyla yoğun eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 7/24 kütüphane sistemi ile eğitimde süreklilik esas alınmıştır. Fiber optik alt yapısı ve artan internet hızı erişimi ile stabil bilgi işlem network sağlanmıştır. Yine 2019 yılı itibariyle, 361 Akademik personelin görev yaptığı Iğdır Üniversitesi, yayın performansı açısında önemli başarı trendi göstermektedir ve Son bir yılda 125 devlet üniversitesi arasında uluslararası yayın ölçüm indekslerine göre 60 basamak yükselerek hızla üst sıralara çıkmayı başarmıştır. Iğdır Üniversitesinin ulusal ve uluslararası durumuna bakıldığında ise; tamamlanmış 3 TUBİTAK projesi ve 82 BAP projesi; yürürlükte olan 3 TUBİTAK ve 81 adet BAP projesi bulunmaktadır. Ayrıca son 1 yılda çok sayıda patent başvurusu yapan Iğdır Üniversitesi; 3'ü Sanayi İşbirliği Projesi, 3'ü de Uluslararası olmak üzere 6 adet pilot ve sosyal projelere de imza atmıştır. Sosyo-kültürel proje kapsamında; sosyal medya paylaşımları üzerinden temin ettiği yayın ve giyim destekleri ile hem kendi öğrencilerine hem de milli eğitim kapsamında faaliyet gösteren okullara destek olmuştur" dedi.

'Iğdır Üniversitesi, kendi enerjisini üreten bir üniversite olmayı hedeflemektedir'

Iğdır Üniversitesinin ekonomik anlamda devlete yük olmamaya gayret ettiğini vurgulayan Rektör Alma sözlerine şöyle devam etti: "Iğdır Üniversitesi, kendi enerjisini üreten bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda üniversitemiz kampüs alanına 10 bin m2 alana 500 kW kurulu güce sahip GES'ni tesis ettik ve GES şuanda elektrik ihtiyacımızın yüzde 30'nu karşılamaktadır. Bölge üniversiteleri arasında rol model olan 500 Kw'lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Iğdır Üniversitesinin elektrik gideri 3 milyon TL'den 2 milyon TL'ye indirilmiştir."

'Yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 30 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir'

Rektör Alma, "Dünyada yenilenebilir enerjini toplam enerji tüketimi içerisindeki payı( hidroelektrik dahil) 2020 yılında yüzde 26 olması öngörülmektedir. Ülkemizde ise 2023 hedefleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 30 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir. Yenilenebilir Enerji kaynaklarına geçişte en önemli hususlardan biri enerji arzının sürekliliğini sağlanabilmesidir. Örneğin, bir güneş enerji santrali veya rüzgar türbini enerji santrali, ancak mevcut kurulu olduğu alandaki zamanla değişen enerjiye maruz kalarak güç üretebilmektedir. Dolayısıyla, bu gibi sistemler sürekli sabit güç yoğunluğunda çalışmayıp, meteorolojik duruma bağlı olarak gün içerisinde üretim kapasiteleri değişmektedir. Diğer taraftan ise gün içerisinde talep edilen enerji miktarı da zamana bağlı olarak farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha efektif kullanılması ve enerji talebinin düzenli olarak sağlanabilmesi için enerjinin depolanması genel bir çözüm olarak düşünülmektedir. Genel olarak, enerji depolama gereksinimi; anlık kullanım, mevcut enerjinin yetersiz olduğu durumlar ve enerji arzının tamamen durduğu acil durumlar için ortaya çıkmaktadır. Enerjinin niteliğine bağlı olarak enerji depolanmasında kullanılan birçok teknik vardır. Bunlar, bataryalar, yakıt hücreleri, süper-kapasitörler, süper-iletken manyetik enerji depolama, sıkıştırılmış hava, su ve yağ ısıtıcıları, standart sıvı ve gaz yakıtları depolamadır. Ancak, bu enerji depolama tekniklerinin uygulanmasında, mevcut enerji kaynağı, enerji gereksinimi, enerji depolama verimliliği, enerji depolama altyapısı göz önüne alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Rektör Alma'dan sonra kürsüye çıkan TÜBA Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, enerjinin üretilmesi kadar yapılanmasının da önemli bir konu olduğunu belirterek, yapılan çalıştayın hem bilimsel hem de ülkenin topyekün kalkınmasına için önemli bir katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

'Enerji bağımsızlığımızı ilgilendiriyor'

Son olarak konulara hitap eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, enerjinin mültidispliner bir alan olduğunun altını çizerek, "Ülkemizin öncelikli alanlarından birisi olan ve bilimsel çalışmalarda hem teşvik edilmesi hem de üzerinde ciddiyet ve stratejik olarak ekonomik ve siyasi bağlamda bir çalışma alanı olan enerjinin, bizler için önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu konu bağımsızlığımızı ilgilendirecek düzeyde ve her bir insanımızın hayat standardının yükseltilmesinde önemli bir katkısı olacak olan ve Türkiye'nin cari açığının düzelmesinde de önemli bir fonksiyon görecek olan bir alandan bahsediyoruz. Bu alanın çok farklı parametreleri var ve, multidisipliner bir alan. Enerji depolaması da bunlardan birisi. Böyle önemli etkinliği Iğdır'da gerçekleştiriyor olmaktan TÜBA, şahsım ve tüm bilim camiası adına emeği geçene herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz ülkenin refahı için çalışıyoruz. Bilimsel çalışmalarımızın da ülkemiz ve dünya için barışa, huzura ve ekonomik refaha vesile olması için gayret gösteriyoruz. Enerjiyle ilgili her bir başlık dünyada tehlikeli, riskli ve ülkelerin menfaatlerine dokunulduğu zaman herkesin pençesini gösterdiği bir durum arz ediyor. Bu nedenle bu alandaki çalışmaların dikkatli, özenli ve biraz da kendilerinde hassas bir şekilde yürütülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Alma, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'a hediye taktim etti.

Hediye taktimin ardından çalıştayın 1'inci oturumu Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın başkanlığında devam etti. - IĞDIR

Kaynak: İHA