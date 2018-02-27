Tüba Enerji Çalıştayları Düzenleyecek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 8-9 Mart'ta rüzgar enerjisi ve nükleer enerjinin tüm yönleriyle ele alınacağı iki çalıştay yapılacak.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, "Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli" 8 Mart'ta, "Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli" de 9 Mart'ta Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TÜBA asli üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer'in yürütücülüğünü yaptığı TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek çalıştaylarda, rüzgar enerjisi ve nükleer enerji bütün boyutlarıyla ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Enerji Çalışma Grubu'nun enerji alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda çalışmalar yaptığını belirtti.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığının sağlanmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Bu çalıştaylarla ülkemizin ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir ve yenilikçi enerji kaynak ve teknolojilerini ele almayı, ihtiyaç duyabileceğimiz sürdürülebilir enerji çözümlerine ilişkin öneriler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin rüzgar enerjisi ve nükleer enerji alanlarında teknoloji, insan kaynağı ve altyapı imkanlarını tespit ederek, bu imkanları geliştirmek için stratejiler ortaya koymak hedeflerimiz arasında. Bu doğrultuda kurumsal sinerji oluşturarak sektörel ve akademik bilgi seviyesinin geliştirilmesine katkı sağlamak çok önemli. Rüzgar enerjisi ve nükleer enerji konularında özellikle sürdürülebilir bir enerji ekonomisi oluşumuna katkıda bulunacak stratejileri ortaya koymak, konu hakkında yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz politikalar noktasında hayati bir önem arz ediyor."

Acar, Enerji Çalışma Grubu'nun, TÜBA bünyesinde aktif faaliyetlerine devam edeceğini ve bir sonraki çalışmanın enerji depolama teknolojileri üzerine olacağını ifade ederek, enerji kaynakları, sistemleri ve uygulamalarıyla ekonomi, çevre ve sürdürülebilirlik konularında çözüm önerileri üretmeye yönelik çalışmalarının süreceğini bildirdi.