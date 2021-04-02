TÜBA "Doğal Gaz Çalıştayı Raporu"nu yayımladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı Doğal Gaz Çalıştayı Raporu'nun yayımlandığını bildirdi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı Doğal Gaz Çalıştayı Raporu'nun yayımlandığını bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, TÜBA tarafından gerçekleştirilen Doğal Gaz Çalıştayı'nda konu başlıkları ve konuşmacıların multidisipliner ve bilimsel bir yaklaşımla belirlendiğini ifade etti.

Çalıştay kapsamında değerlendirilen konular çerçevesinde rapor oluşturulduğunu belirten Şeker, raporun stratejik planların hazırlanmasında, kısa, orta ve uzun dönemli yol haritalarının dikkate alınmasında önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Şeker, bilimsel ve teknolojik olarak farklı boyutlara geçişe imkan sağlayacak yerli ve milli bir doğal gaz sektörü oluşturmanın Türkiye'nin bağımsızlığı açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, TÜBA-Enerji Çalışma Grubunun, enerji alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda çalışmalar yaptığını, bilgi ürettiğini, stratejik ve politik görüşleri değerlendirdiğini, politikalar ürettiğini, çıkardığı yol haritalarını yetkililere çözüm odaklı raporlamalar şeklinde sunduğunu kaydetti.

Enerji Çalışma Grubunun tüm enerji alternatifleri üzerine çalışmalarda bulunarak, geçmiş dönemlerde de raporlar hazırladığını anımsatan Şeker, şu değerlendirmede bulundu:

"Enerji Çalışma Grubumuz ülkemizin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine, stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluşturarak, bu konuda Türkiye'nin önceliklerini çalışma grubunun da önceliği görerek çalışmalarını yürütüyor. Ülkemizin alternatif enerji kaynakları arayışında kararlı olmasının en önemli göstergesi, son dönemlerde yapılan yatırımlarla ve teşviklerle güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, hibrit yapılar, nükleer enerji yatırımlarının yanı sıra ülkemizin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapan Oruç Reis, Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri her imkan ve fırsatın enerjiye ulaşım için değerlendirildiğinin bir kanıtıdır. Keşfedilen rezervin Türkiye'nin her alanda açılımına, girişimine, iyileşmesine ve büyümesine katkı sağlayacak bir potansiyelde olmasını ümit ediyoruz. Doğal gaz keşfinin önümüzdeki dönemde ülkemize daha fazla fayda ve verimlilik sağlaması için, enerji boyutundan toplumsal refaha, Ar-Ge'den inovasyon ve teknoloji geliştirmeye dek bütün safhalarının bugünden planlanması gerekiyor."

"Bu konuya özel önem vererek yatırım yapılmalı"

Şeker, enerjinin Türkiye'nin en büyük ithalat kalemlerinden biri olduğunu, bu nedenle ülkenin refahı ve bütçe açısından önem taşıdığını bildirdi.

Alternatif enerji kaynakları oluşturularak sürdürülebilir enerji temininin yanı sıra enerji maliyetlerin düşürülerek bu alanda arz güvenliğinin sağlandığına işaret eden Şeker, "Bu politikalar, üretim sektöründe ülkemizi dünya piyasalarında daha rekabetçi bir konuma getirmenin yanında ülkemizin istihdam ve refahına da katkı sağlayacak bir gelişme stratejisi olarak değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Şeker, tüm bu çalışmalarla eğitim ve insan kaynaklarını desteklemenin önem taşıdığını belirterek, araştırma altyapısı, bilimsel ve teknolojik kabiliyetleriyle Türkiye'nin yeni döneme ve on yıllara yatırım yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun