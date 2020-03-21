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Ekonomi

TÜBA'dan koronavirüs tedbirlerine uyma çağrısı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından ilan edilen önlemlere tüm vatandaşların riayet etmesinin hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

21.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:56
TÜBA'dan koronavirüs tedbirlerine uyma çağrısı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından ilan edilen önlemlere tüm vatandaşların riayet etmesinin hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

TÜBA'dan yapılan açıklamada, devletin aldığı tedbirlerin ancak vatandaşlar uyduğu takdirde anlam ifade edeceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, salgının en az hasarla atlatılması için her bir vatandaşın üst düzey hassasiyet göstermesinin, tüm vatandaşların sağlığı için elzem olduğuna işaret edilerek, "Son pişmanlık fayda vermez. Lütfen 'evde kal' kuralına uyalım. Sosyal izolasyona dikkat edelim." ifadelerine yer verildi.

Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının değerinin bilinmesi, onlara saygı gösterilmesi ve işlerinin kolaylaştırılması için kurallara riayet edilmesi çağrısının yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonradan pişman olmamak için devletimizin ve Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulunun tavsiyeleri temelinde aldığı kararların hafife alınmaması gerekmektedir. Lütfen salgının ciddiyetinin farkına varın ve kurallara uyun. Unutmayalım, sorun küresel, mücadele ulusal ve bireyseldir. Devletimizin tedbirleri vatandaşlarımızın kendi sağlığı içindir. Her bir canımız kıymetlidir."

Kaynak: AA

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