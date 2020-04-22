Tuba Büyüküstün isyan edenlere sitem etti Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Karantina günlerinde "evde sıkıldık" diyenlere sitem eden ünlü oyuncu, "Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor" diye konuştu. (Hürriyet-İsmail BAYRAK)

Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan'ın YouTube kanalında soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını hakkında konuşan oyuncu, "evde sıkıldık" diyenlere sitem etti: "Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor. Evi temizle sıkılmazsın, ben ev temizliyorum sıkılmıyorum."



Kaynak: Snob Magazin