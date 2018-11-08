Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen İsyan Etti: Bizi Yüzü Asık Yazmayın
36 yaşındaki Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen Zorlu Alışveriş Merkezi'nde dolaşırken kameralara yakalandı.
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeki bir mekanda dostları ile yemek yedi. Ardından muhabirlere poz veren çift, "Çok mutluyuz, bir daha yüzü asık yazmayın" açıklamasında bulundu.
'HER ŞEY YOLUNDA VE ÇOK MUTLUYUZ'
Mekan çıkışında magazin muhabirlerine poz veren sevgililerden 29 yaşındaki Umut Evirgen, "Bu defa da yüzü asık yazmayın lütfen. Birden flaş patlayınca öyle bir poz ortaya çıktı. Herhangi bir problem ya da olumsuz bir şey yok. Çok şükür her şey yolunda ve çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.
'YÜZÜ ASIK' YORUMLARI YAPILMIŞTI
Geçen yıldan beri beraber olan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen bir kaç önce başka bir yerde görüntülenmiş ve muhabirlerin çektiği fotoğraflar sonrasında "Yüzü asık" yorumları yapılmıştı.
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2 çocuğu olan bir kadına yakışmıyor bu tür davranışlar, haa bu benim hayatım, özel hayatıma kimse karışamaz diyorsa o ayrı, ancak seni buralara da o insanlar getirdi vesselam. Ayrıca nedir o takıldığındaki tip ve kılık, gözün görmüyor mu? Ne babayiğit delikanlılar var, zevksiz.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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il bir giyim tarzı evde bile giymem bunları rukus bile demiyorummmCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kari zaten tipim del. kendisi bi gus himin daldan dala dolasip duru hankisine kona belli del''ne zaman gorsem aski bi sifati vaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Star oyuncu olarak isim yapmış peşinde gazeteciler olan bir kadın neden bu kadar zevksiz ve berbat giyinir belli değil.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Sonra çekinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır