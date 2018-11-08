Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen İsyan Etti: Bizi Yüzü Asık Yazmayın

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeki bir mekanda dostları ile yemek yedi. Ardından muhabirlere poz veren çift, "Çok mutluyuz, bir daha yüzü asık yazmayın" açıklamasında bulundu.

'HER ŞEY YOLUNDA VE ÇOK MUTLUYUZ'

Mekan çıkışında magazin muhabirlerine poz veren sevgililerden 29 yaşındaki Umut Evirgen, "Bu defa da yüzü asık yazmayın lütfen. Birden flaş patlayınca öyle bir poz ortaya çıktı. Herhangi bir problem ya da olumsuz bir şey yok. Çok şükür her şey yolunda ve çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

'YÜZÜ ASIK' YORUMLARI YAPILMIŞTI

Geçen yıldan beri beraber olan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen bir kaç önce başka bir yerde görüntülenmiş ve muhabirlerin çektiği fotoğraflar sonrasında "Yüzü asık" yorumları yapılmıştı.

Umut Evirgen - Tuba Büyüküstün