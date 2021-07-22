Tuba Büyüküstün'den hayranlarını üzen haber
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Tuba Büyüküstün'den hayranlarını üzen haber

Tuba Büyüküstün'den hayranlarını üzen haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Tube Büyüküstün koronavirüse yakalandı. Büyüküstün'ün hastalığı nedeniyle dijital platform Netflix için çektiği Another Self dizisinin Ayvalık çekimleri iptal edildi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.

OGM Pictures'ın Netflix için çektiği dizide Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ü korona test sonucu pozitif çıktı. Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi. Bütün ekibe yeniden test yapıldı. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncunun 1 hafta sonra işbaşı yapacağı öğrenildi. Öte yandan aynı okuldan mezun 3 kadının hikayesini anlatan dizide Serkan Altunorak'la evli bir kadına hayat veren Büyüküstün kalbini Murat Boz'un oynadığı Toprak'a kaptıracak.

Tuba Büyüküstün'den hayranlarını üzen haber
Tuba Büyüküstün'den hayranlarını üzen haber

Kaynak: Snob Magazin

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