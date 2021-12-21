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TÜBA Başkanı Şeker, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TÜBA Başkanı Şeker, AA'nın
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şeker, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını seçen Şeker, TÜBA'nın da müsilaj tehlikesiyle ilgili bir çalışmasının olduğunu ifade etti.

Denizlerdeki bitki ve hayvan çeşitliliğinde bir denge olduğunu, bunun bozulmaması gerektiğini belirten Şeker, "Su ürünleri avcılığındaki bilinçsizlik müsilaja neden olan en büyük etmen." diye konuştu.

Şeker, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçen Şeker, engelli bireyler için son zamanlarda önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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