TÜBA Başkanı Şeker, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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TÜBA Başkanı Şeker, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:10
TÜBA Başkanı Şeker, AA'nın

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şeker, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" isimli fotoğrafını tercih eden Şeker, spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafına oy verdi.

Şeker'in haber kategorisindeki tercihi ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafı oldu. Şeker, "Salgınla mücadelede özverili çalışmalarıyla hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına bir teşekkür olarak bu kareyi seçtim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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